Les 4ème Automnales de Meyssac – Les arts en fusion Meyssac

Meyssac Les 4ème Automnales de Meyssac – Les arts en fusion Meyssac, 6 octobre 2023, Meyssac. Meyssac,Corrèze Exposition sculptures, peintures, vitraux et photographies, théâtre de l’ombre, paroles et poésie.

2023-10-06 fin : 2023-10-08
Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sculpture, painting, stained glass and photography exhibition, shadow theater, lyrics and poetry
Exposición de esculturas, pinturas, vidrieras y fotografías, teatro de sombras, palabra hablada y poesía
Ausstellung Skulpturen, Gemälde, Glasmalerei und Fotografien, Schattentheater, Worte und Poesie

