Brocante et vide-greniers Meyssac, 14 juillet 2023, Meyssac.

Meyssac,Corrèze

Le club de Tennis de Meyssac vous propose sa traditionnelle brocante avec de nombreux exposants, 220 emplacements.

Les emplacements 3m linéaires : 15 € /emplacement (sous la halle 17€).

Contact : Guy LEFEBVRE au N° 06 52 50 87 58

Dossier d’inscription par mail sur demande à brocmeyssactennis@orange.fr.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 18:00:00. EUR.

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Meyssac Tennis Club is staging its traditional brocante with numerous exhibitors and 220 stalls.

Pitches 3m long: 15? /place (under the hall 17?).

Contact: Guy LEFEBVRE on +33 (0)6 52 50 87 58

Registration form by e-mail on request to brocmeyssactennis@orange.fr

El Club de Tenis de Meyssac organiza su tradicional mercadillo con numerosos expositores y 220 puestos.

Parcelas de 3 m de largo: 15? por parcela (bajo el pabellón 17?).

Contacto: Guy LEFEBVRE al 06 52 50 87 58

Formulario de inscripción por correo electrónico a petición a brocmeyssactennis@orange.fr

Der Tennisclub von Meyssac bietet Ihnen seinen traditionellen Flohmarkt mit zahlreichen Ausstellern und 220 Standplätzen an.

Standplätze mit 3m Länge: 15 ? /Standplatz (unter der Halle 17 ?).

Kontakt: Guy LEFEBVRE unter der Nummer 06 52 50 87 58

Anmeldeunterlagen per E-Mail auf Anfrage an brocmeyssactennis@orange.fr

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme