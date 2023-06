Concert Meyssac, 10 juin 2023, Meyssac.

Meyssac,Corrèze

Au profit de « Pour nos ptits gaillards », présenté par Rudy.

Avec la participation de Qui de nous deux, Laurie, Jocelyne Lafaille, Tina Maryna, Ayati-A, Sabrina.

Restauration sur place..

Samedi 2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



To benefit « Pour nos ptits gaillards », presented by Rudy.

With the participation of Qui de nous deux, Laurie, Jocelyne Lafaille, Tina Maryna, Ayati-A, Sabrina.

Catering on site.

A beneficio de « Pour nos ptits gaillards », presentado por Rudy.

Con la participación de Qui de nous deux, Laurie, Jocelyne Lafaille, Tina Maryna, Ayati-A, Sabrina.

Catering in situ.

Zugunsten von « Pour nos ptits gaillards », präsentiert von Rudy.

Mit der Teilnahme von Qui de nous deux, Laurie, Jocelyne Lafaille, Tina Maryna, Ayati-A, Sabrina.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-04 par OT de Beaulieu sur Dordogne