Vide-greniers, 29 mai 2023, Meyssac.

Le Rugby Club de Meyssac organise un vide grenier au stade de rugby. Buvette et restauration sur place..

Lundi 2023-05-29 à 00:00:00 ; fin : 2023-05-29 18:00:00. .

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Rugby Club of Meyssac organizes a garage sale at the rugby stadium. Refreshments and food on the spot.

El Club de Rugby de Meyssac organiza una venta de garaje en el estadio de rugby. Refrescos y comida in situ.

Der Rugby Club Meyssac organisiert einen Flohmarkt im Rugbystadion. Getränke und Essen vor Ort.

