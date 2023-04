Marché à Meyssac, 11 avril 2023, Meyssac.

Marché avec de nombreux exposants producteurs locaux, au cœur d’un village en grès rouge..

Mardi 2023-04-11 à 00:00:00 ; fin : 2023-04-11 13:00:00. .

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Market with many exhibitors and local producers, in the heart of a red sandstone village.

Mercado con numerosos productores locales en el corazón de un pueblo de arenisca roja.

Markt mit zahlreichen Ausstellern, die lokale Produzenten sind, im Herzen eines Dorfes aus rotem Sandstein.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne