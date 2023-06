Innosport Meyrueis Meyrueis, 23 juillet 2023, Meyrueis.

Innosport 23 – 29 juillet Meyrueis

Encourager les jeunes à adopter un mode de vie actif et sain en leur offrant la possibilité de découvrir de nouveaux sports et activités physiques.

Favoriser le développement de compétences sociales et de travail d’équipe chez les jeunes, en les incitant à collaborer les uns avec les autres pour atteindre des objectifs communs.

Offrir un environnement d’apprentissage stimulant et interactif aux jeunes.

Sensibiliser les jeunes à l’importance de la durabilité et de la préservation de l’environnement en encourageant l’utilisation de pratiques durables et écologiques dans le cadre de ce projet.

Favoriser l’inclusion et la diversité en créant un environnement inclusif où les jeunes de tous les milieux et de toutes les capacités physiques peuvent participer et apprendre les uns des autres.

Encourager les jeunes à prendre des responsabilités et à développer leur sens de l’organisation en les impliquant activement dans la planification, l’organisation et la gestion du projet.

Description : Les jeunes du quartier Amérique de CAMBRAI, quartier en QPV (quartier prioritaire de la ville),

adhérents du Centre Socio Culturel Amérique, sont malheureusement confrontés à un obstacle financier qui les empêche de participer à certaines activités. Cependant, nous souhaitons les aider à réaliser leur projet de découverte de « sports innovants en itinérance » malgré leur situation financière difficile.

En participant à des activités sportives en groupe, les jeunes apprendront à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Cela renforcera leur esprit d’équipe et leur capacité à coopérer avec les autres.

Ils comprendront également l’importance de soutenir et d’aider les autres membres de l’équipe dans les moments difficiles.

Nous cherchons à travailler l’autonomie et la gestion, pour préparer les jeunes à la vie adulte. Ces compétences leur permettent de mieux se préparer à faire face aux défis de la vie, de prendre des décisions éclairées et de gérer efficacement leur temps et leurs ressources.

En termes de gestion, il est important de les aider à développer leur capacité à planifier, à organiser et à prioriser leurs tâches et leurs responsabilités. Cela inclut l’élaboration d’un calendrier, d’un horaire régulier pour leurs activités et leurs obligations, la mise en place de listes de tâches pour les aider à suivre leur progression, ainsi que la création d’un budget pour les aider à gérer leur argent.

En ce qui concerne l’autonomie, il est important de les encourager à prendre des décisions indépendantes et à être responsables de leurs actions. Cela peut être accompli en leur donnant des responsabilités progressives, en les encourageant à prendre des décisions pour eux-mêmes, et en les aidant à comprendre les conséquences de leurs choix.

Les activités sportives seront également un support pour sensibiliser les jeunes à l’importance de prendre soin de l’environnement. Les activités en plein air, comme la randonnée, le vélo, peuvent leur apprendre à apprécier la nature et à comprendre l’impact de leurs actions sur l’environnement. Ils seront alors plus conscients des gestes à adopter pour protéger la nature et les ressources naturelles. Ils seront informés sur l’impact de leurs actions sur la nature, tels que la pollution, les déchets, la protection de la faune et de la flore, et être encouragés à adopter des comportements respectueux de l’environnement. Cette sensibilisation précoce peut les aider à devenir des citoyens responsables.

Meyrueis 465, rte de Florac bp 19 48150 Meyrueis Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T05:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:30:00+02:00 – 2023-07-29T08:00:00+02:00

sports innovants / envirronement / citoyenneté / vie civique

Centre Socio Culturel Amérique