MARCHÉ DE MEYRUEIS Meyrueis, 19 avril 2023, Meyrueis.

Meyrueis Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-19 08:00:00

fin : 2023-04-19 12:00:00

Toute l’année , le mercredi matin à Meyrueis, c’est vers les halles que cela se passe! Producteurs et artisans se bousculent pour vous proposer des produits locaux qui garniront votre panier !

Durant cette matinée vous retrouverez l’âme d’un village….

Durant cette matinée vous retrouverez l’âme d’un village où la convivialité est de mise.

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



