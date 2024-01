CINÉCO: LES TROIS MOUSQUETAIRES: MILADY Meyrueis, jeudi 15 février 2024.

CINÉCO: LES TROIS MOUSQUETAIRES: MILADY Meyrueis Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15

Les trois mousquetaires Milady

France, 2023, 1h55

De Martin Bourboulon

Avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel

Film ‘épéique’

Version française

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un …

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Les Trois Mousquetaires : Milady est le second volet du diptyque réalisé par Martin Bourboulon. Le réalisateur a cherché à reprendre contact avec les grands films d’aventure, où il est question à la fois de trajectoires individuelles et d’Histoire avec un grand H. Le cinéaste précise : « On a tous en mémoire la trame des Trois Mousquetaires, le sens de l’honneur et de la fraternité qui s’y raconte, l’ample dimension des batailles. Quand je repense à ce que représentait ce roman quand j’étais enfant, c’est quelque chose de vaste qui me vient à l’esprit. » Nous n’en savons pas plus à l’heure d’imprimer mais le premier volet avait de l’envergure, le second séduira sûrement.

EUR.

Salle Polyvalente

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



