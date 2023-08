Randonnée organisée Meyrignac-l’Église, 3 septembre 2023, Meyrignac-l'Église.

Meyrignac-l’Église,Corrèze

Randonnée organisée. Rendez-vous donnée à 9h au parking de l’étang de Meyrignac.

Pensez à prendre votre pique-nique dans votre sac à dos.

Difficulté moyenne. Environ 4h.

Renseignements et inscriptions : 06 87 87 93 27..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Organized hike. Meet at 9am at the Meyrignac pond parking lot.

Pack a picnic lunch in your rucksack.

Medium difficulty. Approx. 4 hrs.

Information and registration: 06 87 87 93 27.

Paseo organizado. Encuentro a las 9 h en el aparcamiento del estanque de Meyrignac.

Llevar un picnic en la mochila.

Dificultad media. 4 horas aproximadamente.

Información y reservas: 06 87 87 93 27.

Organisierte Wanderung. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz des Teichs von Meyrignac.

Denken Sie daran, Ihr Picknick in Ihrem Rucksack mitzunehmen.

Mittelschwerer Schwierigkeitsgrad. Etwa 4 Stunden.

Informationen und Anmeldungen: 06 87 87 93 27.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières