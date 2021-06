Meyras Village Olympique Centre de vacances Les portes de l’Ardèche, 16 août 2021-16 août 2021, Meyras.

Meyras Village Olympique

du lundi 16 août au dimanche 22 août à Centre de vacances Les portes de l’Ardèche

Thématique du séjour : Durant ce séjour, les jeunes vivront au rythme de l’olympisme, de son histoire et des valeurs, et en profiteront pour découvrir des sports coopératifs et originaux, afin d’être prêts à vivre cet immense événement que seront les Jeux Olympiques de Paris 2024, et s’inscrire dans la dynamique « Génération 2024 ». Activités dominantes : • Des temps de travail en classe, avec des enseignants de l’Education Nationale, en lien avec en lien avec la thématique décrite ci-dessus, et des temps éducatifs organisés par journée. • 1 journée d’escalade • 1 demi-journée de découverte du tchoukball : séance proposée par l’UFOLEP Ardèche, mêlant petits jeux d’initiation et rencontres sportives • 1 demi-journée de découverte du golf : séance proposée par l’UFOLEP Ardèche, avec différentes manières d’appréhender ce sport • 1 demi-journée de découverte du tir à l’arc : séance proposée par l’UFOLEP Ardèche • 1 après-midi d’olympiades, où des rencontres dans les différents sports découverts pendant la semaine seront organisées • Des activités, des jeux, et des veillées proposés par les animateurs en lien avec la thématique décrite ci-dessus, et les temps d’enseignement.

620

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 165 impasse de la jugerie 07380 Meyras Meyras Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T11:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T11:30:00