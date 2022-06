Meyrals Electro Beach Meyrals Meyrals Catégories d’évènement: 24220

Meyrals 24220 15 EUR Samedi 11 juin 2022 à partir de 19h30 place de l’Eglise à Meyrals :

Meyrals Electro Beach avec Iphaze Live Set, Tetra Hydro K, Delta Explosion, Bisou

Restauration et buvette sur place

Tarif : 15€ – Adhérent : 13€

