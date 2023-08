Concert 20e Anniversaire de la Chorale Meyrals, 24 septembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

Venez entendre la Chorale Choeur à Coeur de Meyrals pour leur 20e anniversaire ce dimanche 24 septembre à 16h dans l’Eglise de Meyrals

Pot prévu après le concert.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and hear the Choeur à Coeur de Meyrals choir celebrate their 20th anniversary this Sunday, September 24 at 4pm in the Church of Meyrals

Drinks after the concert

Venga a escuchar al coro Choeur à Coeur de Meyrals celebrar su 20 aniversario el domingo 24 de septiembre a las 16:00 en la iglesia de Meyrals

Copas después del concierto

Kommen Sie und hören Sie den Chor Choeur à Coeur de Meyrals anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums am Sonntag, den 24. September um 16 Uhr in der Kirche von Meyrals

Nach dem Konzert ist ein Umtrunk vorgesehen

Mise à jour le 2023-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne