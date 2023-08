Les Tr’Acteurs: « Revers de Décors » par le théâtre de la Nauze Meyrals, 24 septembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

Vendredi 24 Septembre à 18h00 à la salle des fêtes de Meyrals

« Revers de Décors » par le théâtre de la Nauze

Juste avant les trois coupes, les comédiens répètent une dernière fois. Mais un évènement inattendu vient compromettre le début du spectacle.

Friday, September 24 at 6:00 pm in the Meyrals village hall

« Revers de Décors » by Théâtre de la Nauze

Just before the three cuts, the actors rehearse one last time. But something unexpected happens to jeopardize the start of the show

Viernes 24 de septiembre a las 18.00 h en la sala de fiestas de Meyrals

« Revers de Décors » por el Théâtre de la Nauze

Justo antes de los tres cortes, los actores ensayan por última vez. Pero ocurre algo inesperado que pone en peligro el comienzo del espectáculo

Freitag, 24. September um 18.00 Uhr im Festsaal von Meyrals

« Revers de Décors » vom Théâtre de la Nauze (Theater der Nauze)

Kurz vor den drei Pokalen proben die Schauspieler ein letztes Mal. Doch ein unerwartetes Ereignis gefährdet den Beginn der Aufführung

