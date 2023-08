Concert Meyrals Meyrals, 16 septembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

Concert annuel sur la place de l’église à partir de 19h avec

*santa machete

*des lions pour des lions

*DJ en 1er partie.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 01:00:00. EUR.

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Annual concert on the church square from 7pm with

*santa machete

*lions for lions

*DJ in 1st part

Concierto anual en la plaza de la iglesia a partir de las 19 horas con

*santa machete

*leones para leones

*DJ 1ª parte

Jahreskonzert auf dem Kirchplatz ab 19 Uhr mit

*santa machete

*löwen für löwen

*DJ als 1

Mise à jour le 2023-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne