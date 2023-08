Jeux de Société avec le Club des Ainés Meyrals, 5 septembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

Le Club des ainés vous propose une après-midi Jeux de société tous les 15 jours. Venez vous amuser ou bien amenez vos propres jeux personnels pour partager.

A la salle des fêtes de Meyrals à partir de 14h..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . .

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Club des Ainés organizes a board game afternoon every fortnight. Come and play, or bring your own games to share.

At the Meyrals village hall from 2pm.

El Club des Ainés organiza cada quince días una tarde de juegos de mesa. Ven a divertirte o trae tus propios juegos para compartir.

En el salón del pueblo de Meyrals a partir de las 14h.

Der Club des ainés bietet Ihnen alle zwei Wochen einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen an. Kommen Sie und amüsieren Sie sich oder bringen Sie Ihre eigenen persönlichen Spiele mit, um sie mit anderen zu teilen.

Im Festsaal von Meyrals ab 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne