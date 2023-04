Festival des Epouvantails de Meyrals, 29 juillet 2023, Meyrals.

Festival des Epouvantails de Meyrals le 29 et 30 juillet : Concours des épouvantails, vide-greniers à l’ombre des noyers, exposition et vente de produits artisanaux, exposition vieux métiers, exposition voitures anciennes, manifestations ludiques tout au long de la journée. Buvette et restauration rapide sur le site. Feux d’artifices pour clôturer le Festival.

Pour plus d’information contactez le 06 07 84 56 72.

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festival des Epouvantails de Meyrals on July 29th and 30th : Scarecrow competition, garage sale in the shade of walnut trees, exhibition and sale of handicrafts, exhibition of old trades, exhibition of old cars, fun events throughout the day. Refreshments and fast food on the site. Fireworks to close the Festival.

For more information contact 06 07 84 56 72

Festival des Epouvantails de Meyrals los días 29 y 30 de julio: Concurso de espantapájaros, venta de garaje a la sombra de los nogales, exposición y venta de artesanía, exposición de oficios antiguos, exposición de coches antiguos, actos lúdicos durante todo el día. Refrescos y comida rápida in situ. Fuegos artificiales para clausurar el Festival.

Para más información, póngase en contacto con el 06 07 84 56 72

Festival der Vogelscheuchen in Meyrals am 29. und 30. Juli: Vogelscheuchenwettbewerb, Flohmarkt im Schatten der Nussbäume, Ausstellung und Verkauf von handwerklichen Produkten, Ausstellung alter Berufe, Oldtimer-Ausstellung, Spielveranstaltungen den ganzen Tag über. Getränke und Schnellimbiss auf dem Gelände. Feuerwerk zum Abschluss des Festivals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 06 07 84 56 72

