Concert « BESTIAIRE »par l’ensemble Paral’elles Eglise, 29 juillet 2023, Meyrals.

Concert »Bestiaire » oeuvres du Moyen-Age à nos jours par l’ensemble Paral’elles le samedi 29 jullet à 18 h en l’Eglise Saint-Eutrope de Meyrals

Entrée gratuite -> Libre participation.

Eglise Rue Saint Eutrope

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert « Bestiaire » works from the Middle Ages to nowadays by the ensemble Paral’elles on Saturday, July 29 at 6 pm in the Church of Saint-Eutrope de Meyrals

Free entrance -> Free participation

Concierto « Bestiaire » obras desde la Edad Media hasta nuestros días por el conjunto Paral’elles el sábado 29 de julio a las 18h en la iglesia Saint-Eutrope de Meyrals

Entrada gratuita -> Participación gratuita

Konzert « Bestiaire » Werke vom Mittelalter bis heute vom Ensemble Paral’elles am Samstag, den 29. Juli um 18 Uhr in der Kirche Saint-Eutrope in Meyrals

Freier Eintritt -> Freie Teilnahme

