Karaoké Années 80 Meyrals, samedi 17 février 2024.

Karaoké Années 80 Meyrals Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17

Le comité des fêtes de Meyrals vous propose de partager une soirée conviviale et musicale autour d’un karaoké sur le thème des années 80 !

Rendez-vous le samedi 17 février dès 19h30 à la salle des fêtes de Meyrals.

Entrée à 5 €

Possibilité de se restaurer pour 10 € avec une assiette de charcuterie, salade piémontaise et fromage.

Buvette et pâtisseries.

Venez pousser la chansonnette ou tout simplement vous trémousser sur les tubes des années 80 !

Réservation avant le 14 février.

Tourin offert en fin de soirée.

EUR.

Salle des fêtes

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Karaoké Années 80 Meyrals a été mis à jour le 2024-01-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne