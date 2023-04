Place au jeu de figurines ! 6 Place de l’église, 27 avril 2023, Meymac.

Venez découvrir les jeux de figurines* sur table seul, en famille ou entre amis.

Les jeux proposés:

Tanks: Jeu simple et rapide sur le thème des combats de chars de la 2nde Guerre Mondiale. Chaque camp gère une unité de char.

Seigneurs des Anneaux: Jeu simple et rapide sur le monde de Tolkien. Les joueurs gèrent une compagnie d’une race du Seigneur des Anneaux et la font évoluer au fil des parties.

Blood Bowl: Jeu de Football Américain dans le monde médiéval fantastique. Chaque camp gère une équipe qui évolue match après match.

Battletech: Jeu de combat au 31e siècle. L’humanité a sombré dans la guerre. Différentes factions luttent pour la conquête de l’espace humain.

Atelier animé par l’association Les gardiens des univers ludiques.

Jeudi 2023-04-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-27 21:30:00. .

6 Place de l’église Médiathèque Intercommunale

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come discover miniature* tabletop games alone, with family or friends.

The games offered:

Tanks: Simple and quick game on the theme of WWII tank battles. Each side manages a tank unit.

Lords of the Rings: Quick and easy game based on the world of Tolkien. Players manage a company of one of the Lord of the Rings’ races and make it evolve over the course of the game.

Blood Bowl: American Football game in the medieval fantasy world. Each side manages a team that evolves game after game.

Battletech: Fighting game in the 31st century. Humanity has fallen into war. Different factions are fighting for the conquest of human space.

Workshop animated by the association Les gardiens des univers ludiques

Venga a descubrir los juegos en miniatura* en la mesa solo, en familia o con amigos.

Los juegos propuestos:

Tanques: Un juego rápido y sencillo basado en el tema de las batallas de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Cada bando gestiona una unidad de tanques.

Los Señores de los Anillos: Juego rápido y sencillo basado en el mundo de Tolkien. Los jugadores gestionan una compañía de una de las razas del Señor de los Anillos y la desarrollan a lo largo de la partida.

Blood Bowl: Juego de fútbol americano en el mundo de fantasía medieval. Cada bando gestiona un equipo que evoluciona partida tras partida.

Battletech: Juego de lucha en el siglo XXXI. La humanidad ha caído en la guerra. Diferentes facciones luchan por la conquista del espacio humano.

Taller dirigido por la asociación Les gardiens des univers ludiques

Entdecken Sie das Spiel mit Figuren* am Tisch allein, mit der Familie oder mit Freunden.

Die angebotenen Spiele:

Tanks: Ein einfaches und schnelles Spiel, das die Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs zum Thema hat. Jede Seite verwaltet eine Panzereinheit.

Herr der Ringe: Ein einfaches und schnelles Spiel über die Welt von Tolkien. Die Spieler leiten eine Kompanie eines Volkes aus « Herr der Ringe » und entwickeln sie im Laufe des Spiels weiter.

Blood Bowl: Ein American-Football-Spiel in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Jede Seite verwaltet eine Mannschaft, die sich von Spiel zu Spiel weiterentwickelt.

Battletech: Kampfspiel im 31. Jahrhundert. Die Menschheit ist im Krieg versunken. Verschiedene Fraktionen kämpfen um die Eroberung des menschlichen Raums.

Workshop unter der Leitung des Vereins Les gardiens des univers ludiques (Die Hüter der Spielwelten)

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac