2023-04-16 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-16 19:30:00 19:30:00 Corrèze Meymac . A partir de 14h30 salle des fêtes de Meymac

Entrée 10€ donnant droit au tirage d’une tombola

Buvette et pâtisseries L’Amicale du Mont-Bessou vous invite à son thé dansant animé par Mathieu Martinie Meymac

