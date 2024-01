Projection du documentaire » Via Sedna » en présence de la navigatrice Marta Güemes Micro-Folie Meymac, samedi 3 février 2024.

Projection du documentaire » Via Sedna » en présence de la navigatrice Marta Güemes Micro-Folie Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03

En partenariat avec La Micro Folie de Meymac, nous vous invitons à la projection de ce documentaire exceptionnelle suivie d’une rencontre avec Marta Güemes, capitaine de cette expédition menée par 8 femmes au départ de La Rochelle. Moments forts garantis !

A 16h – La Micro Folie projection du documentaire (1h30) suivi à 17h30 – Au Beau MilLieu rencontre avec Martha Güemes autour d’un verre

Participation libre au profit des associations « Ocean Peak » et « Au Beau MilLieu »

Ocean Peak utilise la mer et la montagne comme vecteur de socialisation et de réinsertion pour des jeunes en rupture familiale, sociale ou scolaire et leur permettre ainsi un nouveau départ.

Micro-Folie 6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@aubeaumillieu.com



L’événement Projection du documentaire » Via Sedna » en présence de la navigatrice Marta Güemes Meymac a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze