Atelier d’initiation à la marqueterie de paille de seigle Rue du Bûcher Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 13:00:00

fin : 2024-01-20 16:00:00

Art mettant en pratique la minutie, la patience et surtout la créativité ! Vous vous exercerez à la préparation et à la technique de découpe ainsi qu’au collage des brins de paille de seigle sur un support fourni.

Ce que vous allez apprendre : stimuler votre créativité et réaliser des dessous de verre personnalisés avec l’aide précieuse d’Alice !

Rue du Bûcher Au Beau Millieu

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



