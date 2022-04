MeylanFolk Atelier de danse les bourrées du Morvan Salle de danse de la maison de la Clairière à Meylan,Meylan (38), 30 avril 2022, .

**MeylanFolk: Atelier de bourrées du Morvan du 30 avril 2021** L’association Meylanfolk vous propose un Atelier de bourrées du Morvan, animé par Michel Simonet, [Salle de danse de la maison de la Clairière à Meylan](https://goo.gl/maps/WmWswLsGixfggTcm7) **L’objectif** est d’acquérir les bases des principales bourrées du Morvan Stage animé par **Michel Simonet**. **Organisation :** – date : Samedi 30 avril 2021 – Lieu : [Salle de danse de la maison de la Clairière à Meylan](https://goo.gl/maps/WmWswLsGixfggTcm7) – Horaires: 14h à 18h, accueil à partir de 13h30 – Participation individuelle aux frais: (10 € + adhésion à MeylanFolk : 5 € ) si vous avez déjà adhéré pour la saison 2021-2022: 10 € si vous adhérez en même temps que l’inscription: 15 € (10 € stage+ 5 € adhésion) – L’inscription sera effective dès réception du [**bulletin d’inscription ci-joint**](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fmeylanfolk%2Fbordereau-dinscription-%25C3%25A0-latelier-bourr%25C3%25A9es-du-morvan&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1iz0quly2Q09X6NCRD0XJ0) et d’un chèque (voir le montant ci-dessus) à l’ordre de MMDT (pour info: Meylan Musiques et danses Traditionnelles, – Date limite des inscriptions: **20 avril 2021**. Attention : nombre de places limité à 20 – La règle de la prise en compte des inscriptions: premier ayant transmis par la poste. **Autrement dit:** Pour que ton inscription soit définitive, il faut (sans attendre 1 seconde de plus et avant le 20 avril 2021 dernier carat !): 1. remplir le [bulletin d’inscription ci-joint](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fmeylanfolk%2Fbordereau-dinscription-%25C3%25A0-latelier-bourr%25C3%25A9es-du-morvan&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1iz0quly2Q09X6NCRD0XJ0) 2. envoyer par courrier postal: le bulletin d’inscription et un chèque (voir montant ci-dessus) et (voir l’adresse d’expédition et l’ordre du chèque sur le bulletin d’inscription ci-joint). Tu peux ôssi, envoyer un petit mail sympa (à **meylanfolk1@gmail.com**) pour exprimer toute ta sympathie pour ce projet, comme certain l’on déjà fait, ça fait plaisir aux organisateurs, mais ça suffit pas: il faut ôssi envoyer le bulletin et les sous ! Si tu souhaites participer à l’Atelier, merci d’avance pour ta célérité à répondre (ça va te coûter un timbre tarif lent, une enveloppe et un arrêt devant une boite aux lettres de la poste !) et rendre beaucoup plus facile la tache administrative des gentils organisateurs ! *source : événement [MeylanFolk Atelier de danse les bourrées du Morvan](https://agendatrad.org/e/36134) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

