Fête patronale de Meuzac Meuzac, 15 août 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

Le 15/08 : concours de pêche, repas et bal gratuit. Le 16/08 : vide-grenier, jeux traditionnels, groupe Keltas, danses avec le Calm, repas, feu d’artifice, bal gratuit. Attractions foraines les 2 jours..

2023-08-15 fin : 2023-08-16 . .

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



15/08: fishing competition, meal and free dance. 16/08: garage sale, traditional games, Keltas group, dances with Calm, meal, fireworks, free ball. Fairground attractions on both days.

15/08: concurso de pesca, comida y baile libre. 16/08: venta de garaje, juegos tradicionales, grupo Keltas, bailes con Calma, comida, fuegos artificiales, baile libre. Atracciones de feria los dos días.

Am 15.08.: Angelwettbewerb, kostenloses Essen und Tanz. 16.08.: Flohmarkt, traditionelle Spiele, Gruppe Keltas, Tänze mit dem Calm, Essen, Feuerwerk, kostenloser Tanz. Kirmesattraktionen an beiden Tagen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne