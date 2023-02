MEUTE ZENITH DE PARIS, 24 avril 2023, PARIS.

MEDIATONE (R-2021-003037 / 39) présente : ce spectacle. Le spectacle initialement prévu le 14/09/22 à 20h00 est reporté au 23/04/23 à 19h00, les billets déjà vendus restent valables.MEUTE La basse résonne, les confettis explosent et les uniformes rouges brillent dans la lumière stroboscopique. Avec sa combinaison explosive d’une techno de conduite hypnotique et d’une musique de fanfare expressive, la fanfare techno MEUTE fait le buzz à travers les continents depuis 2016. Les onze Hambourgeois dans leurs emblématiques vestes rouges cassent les codes et dépassent les limites. Tout a commencé comme un petit projet expérimental dans les rues du quartier de St. Pauli à Hambourg. De cela est né en très peu de temps un phénomène mondialement connu. Le groupe révolutionne la techno et redéfinit l’idée de la fanfare avec que des instruments acoustiques. Ils sont les garants de tubes viraux et de concerts à guichets fermés : ces musiciens répandent une « extase techno » et nous dévoilent un monde aux excès colorés et enivrants qui promet des moments de bonheur au rythme endiablé. Après une tournée en Amérique du Nord réussie et la sortie de leur deuxième album studio « PULS » (« pouls »), le groupe a dû interrompre sa tournée européenne 2020 peu après son commencement. Les musiciens ont fait bon usage de cette pause forcée et laissé libre cours à leur créativité en passant le plus clair de leur temps au studio. Le résultat ? Plus de 40 nouveaux morceaux, dont des remaniements et des compositions originales ainsi que de nombreuses collaborations avec des artistes tels que ÄTNA, Ben Böhmer, Jan Blomqvist ou Henrik Schwarz. Meute, LE MAS DES ESCARAVATIERS

ZENITH DE PARIS PARIS

