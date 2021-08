MEUTE le moulin, 5 mars 2022, Marseille.

MEUTE

le moulin, le samedi 5 mars 2022 à 21:00

[http://www.lemoulin.org/billetterie](http://www.lemoulin.org/billetterie): 20:00 h Show: 21:00 h Lorsque résonne la basse et qu’explosent les confettis, il n’y a plus de doute: MEUTE est un groupe à part. La «Techno Marching Band» crée un tout nouveau genre en mélangeant la musique de fanfare à de la techno hypnotique. MEUTE libère ainsi la musique électronique du modèle classique de la console DJ. En effet, ce groupe casse les codes en provoquant une véritable interaction avec le public qui ne pourra rien faire d’autre que de taper du pied. Cet ensemble de cuivres et percussions révolutionne la musique techno tout en la ramenant finalement à ses racines. En peu de temps, les onze musiciens dans leurs emblématiques vestes rouges ont pris une place de premier plan sur les plus grands festivals en Europe, auquel s’ajoute des concerts complets et un gros succès des vidéos virales qui affichent des millions de vues! Et voilà, ils répandent ainsi une «extase techno» à travers le continent. Le groupe de Techno Marching invite pour l’excès impressionnant sur la scène de Le Moulin. 1ère partie : MULA (LIVE) DJ & compositeur depuis plus de 10 ans, Mula jouera son tout nouveau LIVE électronique hypnotique et progressive, agrémentée d’instruments folkloriques deep oriental, afro ethno tribal … Repéré par le label N°1 mondiale en la matière, Sol Selectas, ses morceaux sont joués dans le monde entier, et reçoivent d’excellents feedbacks des meilleurs DJ internationaux : Oliver koletzki, Sabo, Armen Miran, Be svendsen, Sabo, Nick Warren, Amine K & more …. SC [https://soundcloud.com/mula](https://soundcloud.com/mula) FB [https://www.facebook.com/mula.techno](https://www.facebook.com/mula.techno) YOUTUBE [https://www.youtube.com/watch?v=PEHM4DtoU00](https://www.youtube.com/watch?v=PEHM4DtoU00) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – INFOS PRATIQUES Préventes = 25.99 € site du Moulin uniquement www.lemoulin.org/billetterie

25,99€ en pré-vente

♫♫♫

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T23:30:00