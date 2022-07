MEUTE + DE PHASE, 10 juillet 2022, .

MEUTE + DE PHASE



2022-07-10 21:00:00 – 2022-07-10

14 EUR Première partie : De Phase à partir de 21h00

– De Phase :

D’abord, une rencontre entre deux inconnus, puis après quelques notes de musique échangées, comme une impression de connaître l’autre depuis cent vies. Presque 10 ans plus tard Killian « K2 » Rebreyend et Pablo Basstos vous emmènent dans cette nouvelle aventure qu’est De Phase. Neo Soul, Hip-hop, House, Jazz… Si ces mots vous parlent alors vous ne serez pas indifférents à la musique que ce duo produit.

– Meute

Les onze Hambourgeois dans leurs emblématiques vestes rouges cassent les codes et dépassent les limites. Tout a commencé comme un petit projet expérimental dans les rues du quartier de St. Pauli à Hambourg. De cela est né en très peu de temps un phénomène mondialement connu. Le groupe révolutionne redéfinit l’idée de la fanfare. Grâce à une phase créative intense, le groupe a dans ses bagages des tas de nouveaux morceaux d’or: outre des reworks technoïdes, il y a d’autres compositions originales et des collaborations avec des artistes comme ÄTNA, Ben Böhmer, Jan Blomqvist et Henrik Schwarz. Plein d’énergie et prêt à reprendre la tournée, MEUTE se lance dans l’année 2022 en passant notamment par le festival Coachella.

La basse résonne, les confettis explosent et les uniformes rouges brillent dans la lumière stroboscopique. Avec sa combinaison explosive la fanfare MEUTE fait le buzz à travers les continents depuis 2016.

