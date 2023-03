Nuit de la Chouette Meusnes Meusnes Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Nuit de la Chouette Meusnes, 17 mars 2023, Meusnes. Nuit de la Chouette Vendredi 17 mars, 19h30 Meusnes Gratuit, sur inscription En début de soirée, nous prendrons le temps de découvrir ces oiseaux et leurs moeurs à travers une présentation diaporama.

Nous irons ensuite nous balader dans le village pour tenter de les écouter, de les observer, et de découvrir les traces de leur présence. Meusnes Meusnes Meusnes 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0610211922 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:30:00+01:00 – 2023-03-17T21:30:00+01:00

2023-03-17T19:30:00+01:00 – 2023-03-17T21:30:00+01:00 Chouette

