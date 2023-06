Mandy et le groupe MoiToiLui devant le studio de Meuse Fm Meuse Fm Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Rendez vous le 21 juin 2023 devant le studio de Meuse Fm à Bar Le Duc (69 Boulevard de la Rochelle) pour une grande soirée de musique.

Au menu,

20h15: La chanteuse Mandy sera présente, passionnée de chant depuis son plus jeune âge. La musique pour elle est un rêve mais avant tout une passion.

Elle chantera nottament des reprises de la chanteuse Adele,Rihanna ou encore Louane.

21h45: Le Groupe MoiToiLui, un jeune groupe barisien. Un groupe de métal avec Calix (guitare), Charly (batterie) et Théo (guitare) au programme des reprises de groupes qu’ils apprécient comme Gojira ou encore Metallica.

2023-06-21T20:15:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

