MEURTRE SUR LE NIL THEATRE MUNICIPAL, 18 février 2023, MURET.

MEURTRE SUR LE NIL THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Grand classique d’Agatha Christie dans sa version théâtre, “Meurtre sur le Nil” vous fera découvrir sur scène ce chef-d’œuvre du suspense. Kay est jeune, belle et richissime. Simon n’a pas un sou. Ils viennent de se marier et choisissent l’Egypte pour leur voyage de noces. Une croisière sur le Nil où les poursuit Jacqueline, la meilleure amie de Kay et surtout… l’ex-fiancée de Simon. Un drame les attend : un double assassinat pour une lune de miel. « C’est une erreur, cette croisière. J’étais venue pour me détendre et voilà… » Mlle Ffoliot-ffoulkes Dans sa nouvelle création, la compagnie Cœur et Jardin, reprend le classique d’Agatha Christie, Meurtre sur le Nil. Avec une mise en scène de Francis Azéma, on redécouvre, sur scène, ce chef-d’œuvre sur scène littéraire. Organisé par : la Compagnie Cléante Interprété par : la Compagnie Cœur et Jardin Auteur : Agatha Christie Mise en scène : Francis Azéma Avec : Angélique Infante, Alexandra Pons, Valérie Coré, Alissa Chalard, Marc Faget, Philippe Canizarès, Lorenzo Salvaggio, Robert Simon, Franc Po Durée : 1h30 – Tout public. Infos pratiques : • Ouverture du théâtre de 19h30 à 23h00. • Petite restauration et boissons disponibles à l’étage du théâtre (avant et après la représentation). • Accueil en salle 20 minutes avant le début des représentations • Un parking souterrain surveillé est à votre disposition à proximité du théâtre, sous les Allées Niel, de 19h30 à 00h00 : 1€. • Accès PMR : des places sont réservées, nous conseillons aux PMR de se signaler au moment de la réservation afin de leur réserver le meilleur accueil. MEURTRE SUR LE NIL Murder on the Nile © 1942 Agatha Christie Limited Tous droits réservés. ‘AGATHA CHRISTIE’ et la signature Agatha Christie sont des marques appartenant à Agatha Christie Ltd. Tous droits réservés. « MEURTRE SUR LE NIL» dans la traduction de Sylvie Perez et Gérald Sibleyras est représentée en France par l’agence Drama (www.dramaparis.com) agissant pour le compte de la société Agatha Christie Ltd. Pour plus ample information sur cette pièce et sur les œuvres d’Agatha Christie, voir le site www.agathachristie.com

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

