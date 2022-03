Meurtre aux Coches ! La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Meurtre aux Coches ! La Plagne Tarentaise, 9 mars 2022, La Plagne Tarentaise. Meurtre aux Coches ! Place des Commerces Les Coches La Plagne Tarentaise

2022-03-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-09 19:00:00 19:00:00 Place des Commerces Les Coches

La Plagne Tarentaise Savoie Ce matin, le corps sans vie de Jean François a été retrouvé aux abords des pistes de skis, les secours ont accouru mais en vain. La victime avait beaucoup d’amis et quelques ennemis aussi. Le mobile et le meurtrier sont encore à ce jour inconnus ! Place des Commerces Les Coches La Plagne Tarentaise

