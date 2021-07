Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Meurtre au Téléphérique Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Meurtre au Téléphérique Saint-Lary-Soulan, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Lary-Soulan. Meurtre au Téléphérique 2021-07-21 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-21 18:00:00 18:00:00 Téléphérique Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81 (à partir de 12 ans) Dans les années 50, à la frontière espagnole, entre contrebande et histoires familiales, un corps sans vie est retrouvé dans la salle des machines du téléphérique.

En tant qu’enquêteurs, saurez-vous trouver le coupable ? Tous les lundis et mercredis de 14h à 18h – dernier départ 17h.

