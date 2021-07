Rosières Rosières Haute-Loire, Rosières Meurtre au Motel Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rosières

Meurtre au Motel Rosières, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Rosières. Meurtre au Motel 2021-07-12 – 2021-07-12 Grande scène Blanlhac

Rosières Haute-Loire EUR Cie Bris de Banane / Durée : 45 minutes.



Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse.

Spectacle burlesque. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Rosières Étiquettes évènement : Autres Lieu Rosières Adresse Grande scène Blanlhac Ville Rosières lieuville 45.16203#3.9914