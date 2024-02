Meurtre au Château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche, samedi 2 mars 2024.

Meurtre au Château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche Eure

Samedi

Cluedo géant et vivant (nouveau scénario !) « Le Secret des soeurs De Maistre »

Février 1924, les sœurs de Maistre se retrouvent au Château de Beaumesnil pour les funérailles de Thérèse, leur soeur modèle. Entre intérêts familiaux, ambitions et jalousie, sa disparition arrange tout le monde… Accident du hasard ou meurtre volontaire ? A vous de mener l’enquête !

Cluedo géant et vivant (nouveau scénario !) « Le Secret des soeurs De Maistre »

Février 1924, les sœurs de Maistre se retrouvent au Château de Beaumesnil pour les funérailles de Thérèse, leur soeur modèle. Entre intérêts familiaux, ambitions et jalousie, sa disparition arrange tout le monde… Accident du hasard ou meurtre volontaire ? A vous de mener l’enquête ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Château de Beaumesnil 2 Rue des Forges

Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie beaumesnil@tousauchateau.com

L’événement Meurtre au Château de Beaumesnil Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger