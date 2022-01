Meurtre au Château Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Meurtre au Château Château de la Ferté-Saint-Aubin, 5 février 2022, La ferte-saint-aubin. Meurtre au Château

du samedi 5 février au dimanche 6 mars à Château de la Ferté-Saint-Aubin

Pénétrez dans le château et tentez de démasquer l’assassin ! Meurtre au Château revient avec un tout nouveau scénario « L’Affaire des Prétendants ». Vous serez plongés en février 1804, après la mort du Marquis de Coué, lorsqu’une jeune paysanne nommée Caroline d’Argy est désignée comme seule héritière du Château de la Ferté Saint Aubin. Alors que les prétendants fortunés défilent aux portes du domaine, l’un d’entre eux est retrouvé mort dans d’étranges circonstances…

Voir https://www.chateau-ferte.com/fr

Meurtre au Château Château de la Ferté-Saint-Aubin 7 route d’Orléans, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T12:45:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T12:45:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-07T12:45:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T12:45:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T12:45:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T12:45:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T12:45:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T12:45:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T12:45:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T12:45:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T12:45:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T12:45:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T12:45:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T12:45:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T12:45:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T12:45:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-26T12:45:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T12:45:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-05T12:45:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T12:45:00 2022-03-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu Château de la Ferté-Saint-Aubin Adresse 7 route d'Orléans, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/