du lundi 13 septembre au vendredi 15 octobre à Château de La Ferté Saint Aubin

Vous l’attendiez ? « Meurtre au Château » revient à l’automne 2021 pour plusieurs week-ends ! Meurtre au Château revient avec “Le Mystère de Rose”. Plongez en 1885 au Château de la Ferté Saint Aubin et partez à la rencontre des suspects Gontrand, Madame Dessales, Léon et Lisette qui ont été convoqués à l’intérieur du château. Interrogez-les, tirez vos conclusions et essayez d’élucider le meurtre de Rose, la femme de chambre du Château ! Réservation en ligne obligatoire Places limitées.

Voir https://www.chateau-ferte.com/fr/activites/meurtre-au-chateau/

Meurtre au Château : reprise les week-ends de septembre & octobre 2021 ! Château de La Ferté Saint Aubin 2-4 rue du Général Leclerc, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T13:30:00 2021-09-13T17:00:00;2021-09-14T13:30:00 2021-09-14T17:00:00;2021-09-15T13:30:00 2021-09-15T17:00:00;2021-09-16T13:30:00 2021-09-16T17:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-20T13:30:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-21T13:30:00 2021-09-21T17:00:00;2021-09-22T13:30:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T13:30:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T13:30:00 2021-09-24T17:00:00;2021-09-27T13:30:00 2021-09-27T17:00:00;2021-09-28T13:30:00 2021-09-28T17:00:00;2021-09-29T13:30:00 2021-09-29T17:00:00;2021-09-30T13:30:00 2021-09-30T17:00:00;2021-10-01T13:30:00 2021-10-01T17:00:00;2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T13:30:00 2021-10-08T17:00:00;2021-10-11T13:30:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T17:00:00

