2023-07-01 14:00:00 – 2023-07-01 18:00:00

Meursault sous toutes les coutures 2023 : une journée dédiée aux appellations régionales et à leur potentiel dans l'histoire, dans le présent et dans le futur. Avec Karoline Knoth (histoire du vignoble de Bourgogne), Joëlle Brouard (fmarketing du vin) et Pierre-Henri Rougeot (viticulteur à Meursault). https://www.globe-meursault.fr/

