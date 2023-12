Festival de Bach à Bacchus 2024 Meursault, 4 juillet 2024, Meursault.

Meursault Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04

fin : 2024-07-11

.

L’association les Amis de la musique à Meursault vous propose un programme de grande qualité pour cette édition 2024 du festival « de Bach à Bacchus » qui aura lieu du jeudi 4 au jeudi 11 juillet.

Jeudi 4 juillet à 20h30, Église Saint-Nicolas de Meursault. L’ensemble Artifices et les Chanteurs d’oiseaux

Samedi 6 juillet, venez passer un samedi en musique du matin jusqu’au soir à Meursault :

• à 9h00, Château de la Velle. Un petit déjeuner musical avec le duo Bilongo, guitare, contrebasse et voix, vous réveillera en douceur.

• à 11h00, un apéro-concert

• à 15h30, Château de Cîteaux. Sophie Jammet, sommelière rockn’roll et particulièrement nature, vous invite à la découverte du vin à travers l’art de la dégustation. Son « seule en scène » interactif est truffé d’escales poétiques et humoristiques. Le verre à la main, vous dégusterez quatre vins d’appellation « village » avec elle. Vous allez boire les paroles de Sophie, qui de son timbre grave vous envoûte et vous raconte la magie du vin, grâce à une sélection de textes d’auteurs vibrants, agrémentés de ses propres conseils de dégustation. Sophie vous offre un beau moment de convivialité bacchanale. Un spectacle à déguster, sans modération.

• de 17h30 à 20h30. Découvrez quatre lieux de Meursault, verre à la main. Un vigneron vous fera déguster ses vins, et des musiciens joueront dans un cadre informel et dans tous les styles de musique : Julien Blanc et Yves Henry au piano, avec la maison Marthe Henry, Claire Moncharmont (harpe) avec le domaine de Saulx, Marcia Hadjimarkos (claviers) et Michael Copley (flûtes) présenteront un programme décalé et humoristique « Toy Toy », avec le domaine Pierre Morey.

Dimanche 7 juillet

• à 9h30. Découvrez le vignoble de Meursault avec « La clé des sols » : Karoline Knoth, historienne, et Françoise Vannier, géologue, chercheront avec vous, au fil d’une promenade, les clés pour pouvoir lire les partitions du terroir, façonnées par l’histoire géologique et humaine. Ouvrez grands les yeux et les oreilles, elles vous convient a` une approche inattendue, où vous mettrez les mains à la pâte, pour découvrir le vignoble sous un angle inhabituel…

• à 18h00, église Saint-Nicolas de Meursault. Requiem de Mozart.

Lundi 8 juillet

• à 18h30. Visitez les caves du Château de Meursault, avec dégustation (8 vins). Offre spéciale du Château de Meursault pour les spectateurs du Festival.

• à 20h30, église Saint-Nicolas de Meursault. Concert avec l’artiste fil rouge du Festival musical des Grands crus de Bourgogne-Franche-Comté

Mardi 9 juillet

• à 10h00, Les petits Charrons. Rencontre inédite entre l’univers du vin et celui du parfum : dans un jardin olfactif, face aux vignes de Meursault, découvrez l’histoire du Climat « Les Petits Charrons » et celle de la création de son parfum. Marie-France Bravard vous emmène dans une expérience sensorielle inattendue entre compréhension du terroir, jeux d’arômes, dégustation du vin et olfaction de son parfum. Un moment inoubliable au cœur du vignoble !

• à 19h30, Église Saint-Nicolas de Meursault. Le Quintette à cordes de l’Orchestre Philharmonique de Berlin se joindra à Yves Henry, piano, pour un concert autour de Mozart et Schubert.

• à 21h30, Léproserie de Meursault. Laissez-vous tenter par le dîner du Festival dans une belle harmonie mets-vins. Un moment de pure convivialité en compagnie des musiciens.

Jeudi 11 juillet, église Saint-Nicolas de Meursault. L’ensemble de cuivres et percussions Kaléid Brass se produira sous la baguette de Jean-Charles Dunand.

