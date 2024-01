Petit déjeuner musical Château de la Velle Meursault, samedi 6 juillet 2024.

Début : 2024-07-06 09:00:00

fin : 2024-07-06 10:30:00

Un petit-déjeuner musical vous attend avec le Duo Bilongo.

Des airs traditionnels sud-américains, des chansons espagnoles revisitées, des tangos…?

Bilongo propose un voyage dépaysant au gré des coups de coeur de ses musiciens.

Claire Marion retrouve les chansons de son enfance et incarne passionnément les multiples émotions insufflées par le mot Sodade, si cher aux chansonniers brésiliens.

Antonin Jouan y ajoute ses cordes sensibles et fait vibrer les âmes de ses thèmes et improvisations qui ont construit sa personnalité musicale normande et latina.

Château de la Velle 17 Rue de la Velle

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr



