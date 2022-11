Meurice, 10 mars 2023, .

2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-10

EUR 25 33 Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant.

Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.

Guillaume Meurice est votre candidat.

Quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime, qui incarne à lui seul l’avenir de la France du futur !



« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Barack Obama

« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine

« Je crois en lui » Kim Jong Un

« Tu veux cet appartement ? » Gérald Darmanin



Les Productions Entropiques (Lic L-R-20-1625) présentent ce spectacle.

Retrouvez Meurice sur la scène du Silo.

