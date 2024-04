MEUN’RI BAMBELLE CONCERTS DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE Rives-d’Autise, samedi 1 juin 2024.

MEUN’RI BAMBELLE CONCERTS DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE Rives-d’Autise Vendée

Un évènement 100% local INCONTOURNABLE !

Marquez vos calendriers pour le 1er Juin et préparez vous à une soirée inoubliable remplie de musique et de bonne ambiance au cœur de la nature !

Trois groupes sensationnels vont secouer la scène et enflammer vos âmes avec leurs performances incroyables

MACADAM HIRSUTE Avec leur énergie contagieuse et leurs tubes incontournables, Macadam Hirsute “Guinguette N’Roll”promet de vous faire danser du début à la fin !

IDLE FINGERS Préparez-vous à être transporté par les mélodies envoûtantes et les paroles captivantes de Idle Fingers ! Une expérience musicale à ne pas manquer.

STROLLAD Plongez dans l’univers vibrant de Strollad et laissez vous emporter par leur son unique et leurs performances électrisantes !

En plus de la musique incroyable, profitez de délices culinaires, de stands d’artisanat local et d’une atmosphère festive qui vous laissera des souvenirs inoubliables !

Vous pouvez réserver dès à présent sur Hello Asso. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:30:00

fin : 2024-06-01

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire fetedelameunerie85240@gmail.com

L’événement MEUN’RI BAMBELLE CONCERTS DE LA FÊTE DE LA MEUNERIE Rives-d’Autise a été mis à jour le 2024-03-31 par Vendée Expansion