Saint-Paul-lès-Dax Moulin de Poustagnacq Landes, Saint-Paul-lès-Dax Meunier tu dors ? Moulin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Meunier tu dors ? Moulin de Poustagnacq, 18 septembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Meunier tu dors ?

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Poustagnacq

### Mise en lumière de l’histoire de ce prestigieux vestige de l’activité industrielle saintpauloise. Avec Sébastien Ducasse, adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine. Mise en lumière de l’histoire de ce prestigieux vestige de l’activité industrielle saintpauloise, passé en plusieurs siècles d’un simple moulin à farine à une imposante minoterie, au sein d’un remarquable environnement. Accès exceptionnel à l’intérieur du bâtiment !

Gratuit. Réservation obligatoire.

Mise en lumière de l’histoire de ce prestigieux vestige de l’activité industrielle saintpauloise. Moulin de Poustagnacq Chemin de Poustagnac, 40990 Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Moulin de Poustagnacq Adresse Chemin de Poustagnac, 40990 Saint-Paul-lès-Dax Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Moulin de Poustagnacq Saint-Paul-lès-Dax