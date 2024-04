Meunier tu dors Courtelevant, jeudi 18 juillet 2024.

Meunier tu dors Courtelevant Territoire de Belfort

Cette visite au moulin de Courtelevant sera agrémentée d’ateliers pédagogiques sur la fabrication de farine et chacun aura droit à sa crêpe pour finir en toute convivialité.

Visites non échangeables, non remboursable 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:30:00

fin : 2024-07-18

Courtelevant 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Meunier tu dors Courtelevant a été mis à jour le 2024-04-08 par COORDINATION BELFORT