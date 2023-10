Customise un vêtement Meunier Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Customise un vêtement Meunier Bordeaux, 22 octobre 2023, Bordeaux. Customise un vêtement Dimanche 22 octobre, 10h30 Meunier Les Journées Nationales de la réparation sont l’occasion de mettre en lumière des créateurs pour découvrir l’ADN de leur travail, en créant des ateliers pour transmettre leurs passions et leur militantisme.

Venzz participer à un atelier CUSTOMISATION pendant 1h30 au sein de mon atelier bordelais !

Je t’vous accompagnerai, afin de vous apprendre les bases de la couture à la main.

Le SURCYCLAGE est une des solutions pour donner une seconde vie à nos vêtements, afin de continuer à les porter malgré les années qui passent. Nous avons tous des pièces phares au fond de nos dressings qui ne demandent qu’à prendre un coup de pep’s !!! Alors lencez-vous…

Vive l’upcycling et une mode engagée pour le respect de notre planète.

Nous pouvons chacun participer à notre manière, pourquoi pas en remettant au goût du jour nos vêtements préférés !!!

TARIF 25€ pour 1h30 Meunier 3 place Lucien Victor Meunier 33 000 Bordeaux

