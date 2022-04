Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes

du samedi 9 avril au dimanche 4 septembre à Meung-sur-Loire

La poétique ! Les habitants de Meung-sur-Loire le savent bien: il fait bon vivre dans l’ancienne cité des évêques, entre la Loire et les Mauves. Arpentez la ville avec Alice, votre guide, à la recherche des recoins cachés des monuments, de ses grands personnages poétiques et historiques. Après avoir déambulé dans les rues, vous découvrirez la collégiale Saint-Liphard et la Tour Manassès de Garlande. Cet ensemble monumental constitue le cœur de la cité des évêques d’Orléans, avec le Château, résidence de prestige. Du 09/04 au 12/06 : le samedi de 10h30 à 12h. Du 13/06 au 04/09 : le jeudi de 15h à 16h30, et le samedi de 10h30 à 12h. Réservation avec paiement en ligne. Durée de la visite : environ 1h30. Les visites guidées de votre Office de Tourisme ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-10T10:30:00 2022-04-10T12:00:00;2022-04-11T10:30:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-12T10:30:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-15T10:30:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-16T10:30:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-17T10:30:00 2022-04-17T12:00:00;2022-04-18T10:30:00 2022-04-18T12:00:00;2022-04-19T10:30:00 2022-04-19T12:00:00;2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-21T10:30:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-22T10:30:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-25T10:30:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T12:00:00;2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T12:00:00;2022-05-01T10:30:00 2022-05-01T12:00:00;2022-05-02T10:30:00 2022-05-02T12:00:00;2022-05-03T10:30:00 2022-05-03T12:00:00;2022-05-04T10:30:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-05T10:30:00 2022-05-05T12:00:00;2022-05-06T10:30:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T12:00:00;2022-05-09T10:30:00 2022-05-09T12:00:00;2022-05-10T10:30:00 2022-05-10T12:00:00;2022-05-11T10:30:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-12T10:30:00 2022-05-12T12:00:00;2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T12:00:00;2022-05-16T10:30:00 2022-05-16T12:00:00;2022-05-17T10:30:00 2022-05-17T12:00:00;2022-05-18T10:30:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-19T10:30:00 2022-05-19T12:00:00;2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T12:00:00;2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T12:00:00;2022-05-23T10:30:00 2022-05-23T12:00:00;2022-05-24T10:30:00 2022-05-24T12:00:00;2022-05-25T10:30:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-26T10:30:00 2022-05-26T12:00:00;2022-05-27T10:30:00 2022-05-27T12:00:00;2022-05-28T10:30:00 2022-05-28T12:00:00;2022-05-29T10:30:00 2022-05-29T12:00:00;2022-05-30T10:30:00 2022-05-30T12:00:00;2022-05-31T10:30:00 2022-05-31T12:00:00;2022-06-01T10:30:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-02T10:30:00 2022-06-02T12:00:00;2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-06T10:30:00 2022-06-06T12:00:00;2022-06-07T10:30:00 2022-06-07T12:00:00;2022-06-08T10:30:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-09T10:30:00 2022-06-09T12:00:00;2022-06-10T10:30:00 2022-06-10T12:00:00;2022-06-11T10:30:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T12:00:00;2022-06-13T10:30:00 2022-06-13T12:00:00;2022-06-13T15:00:00 2022-06-13T16:30:00;2022-06-14T10:30:00 2022-06-14T12:00:00;2022-06-14T15:00:00 2022-06-14T16:30:00;2022-06-15T10:30:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T16:30:00;2022-06-16T10:30:00 2022-06-16T12:00:00;2022-06-16T15:00:00 2022-06-16T16:30:00;2022-06-17T10:30:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T16:30:00;2022-06-18T10:30:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T16:30:00;2022-06-19T10:30:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T16:30:00;2022-06-20T10:30:00 2022-06-20T12:00:00;2022-06-20T15:00:00 2022-06-20T16:30:00;2022-06-21T10:30:00 2022-06-21T12:00:00;2022-06-21T15:00:00 2022-06-21T16:30:00;2022-06-22T10:30:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T16:30:00;2022-06-23T10:30:00 2022-06-23T12:00:00;2022-06-23T15:00:00 2022-06-23T16:30:00;2022-06-24T10:30:00 2022-06-24T12:00:00;2022-06-24T15:00:00 2022-06-24T16:30:00;2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T12:00:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T16:30:00;2022-06-26T10:30:00 2022-06-26T12:00:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T16:30:00;2022-06-27T10:30:00 2022-06-27T12:00:00;2022-06-27T15:00:00 2022-06-27T16:30:00;2022-06-28T10:30:00 2022-06-28T12:00:00;2022-06-28T15:00:00 2022-06-28T16:30:00;2022-06-29T10:30:00 2022-06-29T12:00:00;2022-06-29T15:00:00 2022-06-29T16:30:00;2022-06-30T10:30:00 2022-06-30T12:00:00;2022-06-30T15:00:00 2022-06-30T16:30:00;2022-07-01T10:30:00 2022-07-01T12:00:00;2022-07-01T15:00:00 2022-07-01T16:30:00;2022-07-02T10:30:00 2022-07-02T12:00:00;2022-07-02T15:00:00 2022-07-02T16:30:00;2022-07-03T10:30:00 2022-07-03T12:00:00;2022-07-03T15:00:00 2022-07-03T16:30:00;2022-07-04T10:30:00 2022-07-04T12:00:00;2022-07-04T15:00:00 2022-07-04T16:30:00;2022-07-05T10:30:00 2022-07-05T12:00:00;2022-07-05T15:00:00 2022-07-05T16:30:00;2022-07-06T10:30:00 2022-07-06T12:00:00;2022-07-06T15:00:00 2022-07-06T16:30:00;2022-07-07T10:30:00 2022-07-07T12:00:00;2022-07-07T15:00:00 2022-07-07T16:30:00;2022-07-08T10:30:00 2022-07-08T12:00:00;2022-07-08T15:00:00 2022-07-08T16:30:00;2022-07-09T10:30:00 2022-07-09T12:00:00;2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T16:30:00;2022-07-10T10:30:00 2022-07-10T12:00:00;2022-07-10T15:00:00 2022-07-10T16:30:00;2022-07-11T10:30:00 2022-07-11T12:00:00;2022-07-11T15:00:00 2022-07-11T16:30:00;2022-07-12T10:30:00 2022-07-12T12:00:00;2022-07-12T15:00:00 2022-07-12T16:30:00;2022-07-13T10:30:00 2022-07-13T12:00:00;2022-07-13T15:00:00 2022-07-13T16:30:00;2022-07-14T10:30:00 2022-07-14T12:00:00;2022-07-14T15:00:00 2022-07-14T16:30:00;2022-07-15T10:30:00 2022-07-15T12:00:00;2022-07-15T15:00:00 2022-07-15T16:30:00;2022-07-16T10:30:00 2022-07-16T12:00:00;2022-07-16T15:00:00 2022-07-16T16:30:00;2022-07-17T10:30:00 2022-07-17T12:00:00;2022-07-17T15:00:00 2022-07-17T16:30:00;2022-07-18T10:30:00 2022-07-18T12:00:00;2022-07-18T15:00:00 2022-07-18T16:30:00;2022-07-19T10:30:00 2022-07-19T12:00:00;2022-07-19T15:00:00 2022-07-19T16:30:00;2022-07-20T10:30:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-20T15:00:00 2022-07-20T16:30:00;2022-07-21T10:30:00 2022-07-21T12:00:00;2022-07-21T15:00:00 2022-07-21T16:30:00;2022-07-22T10:30:00 2022-07-22T12:00:00;2022-07-22T15:00:00 2022-07-22T16:30:00;2022-07-23T10:30:00 2022-07-23T12:00:00;2022-07-23T15:00:00 2022-07-23T16:30:00;2022-07-24T10:30:00 2022-07-24T12:00:00;2022-07-24T15:00:00 2022-07-24T16:30:00;2022-07-25T10:30:00 2022-07-25T12:00:00;2022-07-25T15:00:00 2022-07-25T16:30:00;2022-07-26T10:30:00 2022-07-26T12:00:00;2022-07-26T15:00:00 2022-07-26T16:30:00;2022-07-27T10:30:00 2022-07-27T12:00:00;2022-07-27T15:00:00 2022-07-27T16:30:00;2022-07-28T10:30:00 2022-07-28T12:00:00;2022-07-28T15:00:00 2022-07-28T16:30:00;2022-07-29T10:30:00 2022-07-29T12:00:00;2022-07-29T15:00:00 2022-07-29T16:30:00;2022-07-30T10:30:00 2022-07-30T12:00:00;2022-07-30T15:00:00 2022-07-30T16:30:00;2022-07-31T10:30:00 2022-07-31T12:00:00;2022-07-31T15:00:00 2022-07-31T16:30:00;2022-08-01T10:30:00 2022-08-01T12:00:00;2022-08-01T15:00:00 2022-08-01T16:30:00;2022-08-02T10:30:00 2022-08-02T12:00:00;2022-08-02T15:00:00 2022-08-02T16:30:00;2022-08-03T10:30:00 2022-08-03T12:00:00;2022-08-03T15:00:00 2022-08-03T16:30:00;2022-08-04T10:30:00 2022-08-04T12:00:00;2022-08-04T15:00:00 2022-08-04T16:30:00;2022-08-05T10:30:00 2022-08-05T12:00:00;2022-08-05T15:00:00 2022-08-05T16:30:00;2022-08-06T10:30:00 2022-08-06T12:00:00;2022-08-06T15:00:00 2022-08-06T16:30:00;2022-08-07T10:30:00 2022-08-07T12:00:00;2022-08-07T15:00:00 2022-08-07T16:30:00;2022-08-08T10:30:00 2022-08-08T12:00:00;2022-08-08T15:00:00 2022-08-08T16:30:00;2022-08-09T10:30:00 2022-08-09T12:00:00;2022-08-09T15:00:00 2022-08-09T16:30:00;2022-08-10T10:30:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-10T15:00:00 2022-08-10T16:30:00;2022-08-11T10:30:00 2022-08-11T12:00:00;2022-08-11T15:00:00 2022-08-11T16:30:00;2022-08-12T10:30:00 2022-08-12T12:00:00;2022-08-12T15:00:00 2022-08-12T16:30:00;2022-08-13T10:30:00 2022-08-13T12:00:00;2022-08-13T15:00:00 2022-08-13T16:30:00;2022-08-14T10:30:00 2022-08-14T12:00:00;2022-08-14T15:00:00 2022-08-14T16:30:00;2022-08-15T10:30:00 2022-08-15T12:00:00;2022-08-15T15:00:00 2022-08-15T16:30:00;2022-08-16T10:30:00 2022-08-16T12:00:00;2022-08-16T15:00:00 2022-08-16T16:30:00;2022-08-17T10:30:00 2022-08-17T12:00:00;2022-08-17T15:00:00 2022-08-17T16:30:00;2022-08-18T10:30:00 2022-08-18T12:00:00;2022-08-18T15:00:00 2022-08-18T16:30:00;2022-08-19T10:30:00 2022-08-19T12:00:00;2022-08-19T15:00:00 2022-08-19T16:30:00;2022-08-20T10:30:00 2022-08-20T12:00:00;2022-08-20T15:00:00 2022-08-20T16:30:00;2022-08-21T10:30:00 2022-08-21T12:00:00;2022-08-21T15:00:00 2022-08-21T16:30:00;2022-08-22T10:30:00 2022-08-22T12:00:00;2022-08-22T15:00:00 2022-08-22T16:30:00;2022-08-23T10:30:00 2022-08-23T12:00:00;2022-08-23T15:00:00 2022-08-23T16:30:00;2022-08-24T10:30:00 2022-08-24T12:00:00;2022-08-24T15:00:00 2022-08-24T16:30:00;2022-08-25T10:30:00 2022-08-25T12:00:00;2022-08-25T15:00:00 2022-08-25T16:30:00;2022-08-26T10:30:00 2022-08-26T12:00:00;2022-08-26T15:00:00 2022-08-26T16:30:00;2022-08-27T10:30:00 2022-08-27T12:00:00;2022-08-27T15:00:00 2022-08-27T16:30:00;2022-08-28T10:30:00 2022-08-28T12:00:00;2022-08-28T15:00:00 2022-08-28T16:30:00;2022-08-29T10:30:00 2022-08-29T12:00:00;2022-08-29T15:00:00 2022-08-29T16:30:00;2022-08-30T10:30:00 2022-08-30T12:00:00;2022-08-30T15:00:00 2022-08-30T16:30:00;2022-08-31T10:30:00 2022-08-31T12:00:00;2022-08-31T15:00:00 2022-08-31T16:30:00;2022-09-01T10:30:00 2022-09-01T12:00:00;2022-09-01T15:00:00 2022-09-01T16:30:00;2022-09-02T10:30:00 2022-09-02T12:00:00;2022-09-02T15:00:00 2022-09-02T16:30:00;2022-09-03T10:30:00 2022-09-03T12:00:00;2022-09-03T15:00:00 2022-09-03T16:30:00;2022-09-04T10:30:00 2022-09-04T12:00:00;2022-09-04T15:00:00 2022-09-04T16:30:00

