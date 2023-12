Exposition : Sports en Meung – Monnaye Meung-sur-Loire Meung-sur-loire, 2 décembre 2023, Meung-sur-loire.

En guise d’ouverture et en attendant le passage de la flamme olympique le 10 juillet, l’exposition « Sports en Meung : en route vers les J.O. ! » met à l’honneur la vingtaine d’associations sportives que compte la cité ligérienne et l’histoire des équipements sportifs municipaux, grâce à des panneaux, des documents des Archives municipales, des photographies et des objets prêtés par les Clubs Magdunois. Venez découvrir la richesse sportive de Meung-sur-Loire, dont certains Clubs officient depuis plus de 100 ans !

L’exposition est située sur deux lieux: l’Espace Culturel de la Monnaye et la Maison France Service, 11 rue St-Jean. Pour la maison France Services, voir la fiche dédiée.

Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire

Ville de Meung