Exposition : Sports en Meung – Maison France Services 2 décembre 2023 – 2 mars 2024 Meung-sur-Loire

En guise d’ouverture et en attendant le passage de la flamme olympique le 10 juillet, l’exposition « Sports en Meung : en route vers les J.O. ! » met à l’honneur la vingtaine d’associations sportives que compte la cité ligérienne.

Les valeurs olympiques, chères à toutes les associations sportives, sont portées par l’exposition « Histoire, sport et citoyenneté », réalisée par la CASDEN et labellisée Olympiade Culturelle, qui présente une chronologie des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, soit 30 Jeux Olympiques et 15 Jeux Paralympiques, en mettant en exergue des récits hors normes.

L’exposition est située sur deux lieux: l’Espace Culturel de la Monnaye et la Maison France Service. Pour la Monnaye, voir la fiche dédiée.

Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T08:00:00+01:00 – 2023-12-02T11:30:00+01:00

2024-03-02T13:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:30:00+01:00

Ville de Meung