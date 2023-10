Meung se bouge pour Octobre Rose Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’Évènement: Meung-sur-loire Meung se bouge pour Octobre Rose Meung-sur-Loire Meung-sur-loire, 15 octobre 2023, Meung-sur-loire. Meung se bouge pour Octobre Rose Dimanche 15 octobre, 09h30 Meung-sur-Loire Cette année encore, la ville de Meung-sur-Loire se mobilise pour soutenir le mouvement « Octobre rose », campagne destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Soutenez le mouvement en achetant un tablier (10€), qui vous donnera le droit de participer à la marche organisée le dimanche 15 octobre. Le départ de la marche se fera à 9h15 à la Salle Alain Corneau : 3 parcours au choix (4 km, 6 km et 10 km). Produit en vente à l’office de tourisme – bureau de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

