Noël au château !, 2 décembre 2023, Meung-sur-Loire

2023-12-02 – 2023-12-03

Loiret . La Magie de Noël et ses animations reviennent au château de Meung ! Bien sûr, Walter le Robot sera présent !

Animations en intérieur Un Noël fantastique au château ! info@chateau-de-meung.com +33 2 38 44 36 47 http://chateau-de-meung.com/ Philippe HIRSCH

