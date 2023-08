La Fête du Pont Meung-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Meung-sur-loire La Fête du Pont Meung-sur-Loire, 2 septembre 2023, Meung-sur-Loire. Meung-sur-Loire,Loiret La traditionnelle Fête du Pont revient à Meung-sur-Loire !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR. Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



The traditional Fête du Pont returns to Meung-sur-Loire! La tradicional Fiesta del Puente regresa a Meung-sur-Loire Das traditionelle Brückenfest kehrt nach Meung-sur-Loire zurück! Mise à jour le 2023-08-21 par ADRT LOIRET Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Meung-sur-loire Autres Adresse Ville Meung-sur-Loire Departement Loiret Lieu Ville Meung-sur-Loire latitude longitude 47.8251197;1.70060773

Meung-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/